Мадрид, , 01:08 — REGNUM Цифровые сертификаты о прививках против заболевания COVID-19 начали получать жители Испании, заявил генсек по цифровому здравоохранению, информации и инновациям при испанском минздраве Альфредо Гонсалес 7 июня в ходе пресс-конференции.

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По его словам, документ призван ускорить процедуру въезда в другие страны ЕС, где сертификаты королевства начнут действовать с 1 июля. Гонсалес отметил, что Испания также признает аналогичные сертификаты, выданные в других государствах Евросоюза.

Он также подчеркнул, что королевство станет одной из первых стран ЕС, где начнут выдаваться и учитываться подобные сертификаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал RTVE передал информацию о том, что привитые вакцинами фармкомпаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, имеющими лицензию Европейского медицинского агентства смогут въезжать на территорию Испанию с 7 июня. Такое же право получат вакцинированные китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

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