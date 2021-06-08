Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Соединенные Штаты не ожидают значительных результатов от саммита с Россией — встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которая пройдет в Женеве 16 июня. Об этом заявил журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго», — сказал он.

По словам Салливана, в Вашингтоне этот саммит рассматривают как возможность «заявить президенту России» о намерениях США и узнать о намерениях российской стороны. Текущую ситуацию он назвал подходящей для проведения саммита, поскольку в этом году стороны продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а США «сделали так, что Россия заплатила цену за вмешательство в выборы и за кибератаку в отношении SolarWinds».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов России и США вряд ли позволит полностью решить все разногласия и перезагрузить двусторонние отношения.

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