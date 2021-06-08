Найроби, , 01:01 — REGNUM Более десяти человек пострадали при нападении боевиков-исламистов на северо-востоке Кении, сообщает пресс-служба кенийской полиции.

Сообщается, что радикалы из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на два автобуса в округе Мандера. Уточняется, что боевики расстреляли автобусы из стрелкового оружия. В результате атаки погиб один человек, еще более десяти получили ранения.

Отмечается, что исламистам удалось скрыться с места преступления. Власти Кении направили группировку военнослужащих в погоню за нападавшими, а также усилили охрану границы с Сомали. В полиции утверждают, что нападавших обязательно поймают.