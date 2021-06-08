Мадрид, , 06:28 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 7 июня сообщило о том, что в Испании была произведена операция по разгрому группы наркоторговцев албанского происхождения.

В результате операции, прошедшей под кодовым названием «Menthan», были арестованы девять человек. В результате операции было изъято 400 кг т.н. легких наркотических веществ.

Сообщается, что преступники собирались переводить вещества посредством дорожного транспорта и занимались выращиванием каннабиса в Агуадульсе и Викаре. Члены группировки входили в международную преступную организацию, связанную с итальянской мафией — «Sacra Corona Unita».

Операция началась в апреле прошлого года, когда был арестован мужчина, перевозивший 26 кг наркотика.

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