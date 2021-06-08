Киев, , 00:43 — REGNUM Президент США Джо Байден одобрил инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании так называемой «Крымской платформы», сообщили 7 июня в пресс-службе украинского президента.

Вопросы сотрудничества президенты США и Украины обсудили во время телефонного разговора.

«Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне», — говорится в сообщении.

Саммит запланирован на 23 августа 2021 года. На нём украинские власти собираются обсудить с представителями других стран меры по возвращению Крыма по контроль Киева. Ранее ИА REGNUM сообщало, что организаторы саммита решили держать в секрете список возможных участников, объяснив это некими «циничными» заявлениями со стороны России.

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