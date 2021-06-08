Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Средства в размере $2,3 млн смогли вернуть власти США из суммы выкупа, полученного хакерами после атаки на американскую компанию Colonial Pipeline. Об этом 7 июня сообщило Федеральное бюро расследований на своей странице в Twitter.

Деньги были изъяты в криптовалюте, из которой состоял платеж вымогателям. В пересчете на нее властям удалось вернуть 63,7 биткоина. Ранее глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт заявил, что хакеры получили от компании $4,4 млн в криптовалюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая компьютерные сети компании Colonial Pipeline подверглись атаке, из-за чего была парализована ее работа и начались перебои с поставками бензина на востоке США. 11 мая организация объявила о полном восстановлении деятельности. Позже в компании заявили, что для возобновления работы пришлось заплатить хакерам выкуп.

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