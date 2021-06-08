Хартум, , 00:32 — REGNUM Не менее 36 человек погибли при столкновении племен в штате Южный Дарфур в Судане, сообщил губернатор региона Муса Махди в официальном заявлении.

По его словам, столкновения начались 5 июня и продолжались до утра 6 июня. В район беспорядков были направлены войска, чтобы взять ситуацию под контроль. Отмечается, что столкновения происходили между племенами Фалата и аль-Таиша. Всего за сутки погибли 36 человек, еще 32 получили различные ранения.

Уточняется, что в апреле также происходили столкновения между членами различных племен в другом штате Судана — в Западном Дарфуре. Тогда погибли 137 человек, еще 221 пострадал.