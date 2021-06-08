Москва, , 00:24 — REGNUM Киевские власти выдвигают противоречивые обвинения в адрес России, не поддающиеся логическому объяснению, написала 7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она прокомментировала высказывания вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила в интервью болгарским СМИ, что «Украина борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», и что Россия «разместила десятки тысяч военнослужащих вдоль своей границы с Украиной в районе Донбасса».

«Возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики», — отметила Захарова.

«Каким образом Украина «вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», если Россия разместила Вооруженные силы, как она отметила, «вдоль своей границы»?», — написала она.

Подобные противоречия в исполнении киевской чиновницы представитель МИД России назвала характерными для всего интервью. «Запутались ребята», — заключила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что изображение Крыма как части Украины на форме сборной этой страны по футболу является отчаянной художественной акцией.

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