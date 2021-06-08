8 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 07:40 — REGNUM Слив личной переписки российского оппозиционера Ильи Яшина стал поводом для популярных блогеров обсудить ситуацию с катастрофической уязвимостью интернет-жизни российских «борцов» с режимом. Авторы выразили свою позицию 7 июня в социальной сети Twitter и мессенджере Telegram.

Парнас Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие блогеры оказались по-настоящему возмущены халатным отношением российских оппозиционеров к собственным же сторонникам, которые доверяют им личную информацию о себе.

«Почему российская оппозиция регулярно «сливает» личные данные своих сторонников? Неужели так сложно меньше средств потратить на рекламу себя любимых и больше — на создание достойной защиты? Самое забавное, что оппозиционеры в таких случаях предпочитают винить хакеров, а не себя», — пишет журналист Дмитрий Стешин в Twitter.

Некоторые популярные медийные личности считают, что оппозиционеры очень любят прибегать к логике двойных стандартов, заключающейся в том, что, если ошибку допускают они, то это не их проблема и ответственность за это нести должны другие.

«Вот странно: если воры грабят банк, то вкладчикам всё равно должны вернуть их деньги — ведь это задача банка обеспечить надёжную защиту, а если оппозиционеры накосячили, сэкономив на защите личных данных сторонников, они не считают нужным ничего компенсировать — как так-то?» — задаётся вопросом Филипп Масловский в Twitter.

Илья Яшин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть журналистов оказались убеждены, что оппозиция в России совершила огромную подлость по отношению к своим сторонникам. Теперь кредит доверия, судя по всему, растерян раз и навсегда.

«Казалось бы, именно защита персональных данных сторонников должна быть первоочередной задачей — а вовсе не создание красивой картинки и прочей мишуры. Однако российская оппозиция почему-то так не считает — и уже неоднократно доказывала, что на своих сторонников им попросту наплевать», — считает Леонид Дягтярёв в Twitter.

Другие напомнили, что в подобной неприятной ситуации российские оппозиционеры оказываются с незавидной регулярностью. Данные граждане не только не способны стать настоящими политиками, но даже не могут защитить личные данные простых людей от утечки.

«И ведь в ФБК (признан в РФ иностранным агентом) всегда так. Они и сами раньше публиковали информацию о сторонниках, деанонили их и разоблачали. Да чего только стоит нелепая попытка оправдать утечку с сайта — её быстро повесили на бывшего сотрудника, который уже 2 года не работает в фонде. За это время что, никто не догадался поменять пароли? Или просто не смогли придумать ничего более внятного, так как сами не понимают, как такое могло произойти. А ответ простой — причина этому в полной некомпетентности оппозиции во всех, как показывает практика, вопросах», — считает автор Telegram-канала «Полковник Трифонов».

Хакер Securitylab.ru

Напомним, 16 апреля 2021 года в сеть утекли личные данные из базы электронных адресов сторонников осуждённого блогера Алексея Навального, собранной на сайте «Свободу Навальному».