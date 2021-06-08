Гватемала, , 00:27 — REGNUM Вице-президент Камала Харрис во время своего визита в Гватемалу сказала потенциальным мигрантам, чтобы они не пересекали американо-мексиканскую границу, предупредив, что пограничная служба будет вынуждена вернуть их обратно. Об этом 7 июня сообщает Fox News.

«Я хочу подчеркнуть, что цель нашей работы — помочь гватемальцам обрести счастье дома, в то же время я хочу четко сказать людям в этом регионе, которые думают о том, чтобы совершить опасный поход к границе США и Мексики — не ходите, не ходите», — отметила Харрис.

Она также добавила, что США будут защищать свои границы и обеспечивать их безопасность. Те, кто хочет переехать в Штаты обязаны делать это легально иначе они столкнутся с противодействием.

Напомним, ране Харрис призвала крупные банки США взять на себя обязательство инвестировать в страны «Северного треугольника», чтобы помочь решить коренные проблемы миграции в регионах.

Среди компаний, которые присоединились к кампании"Призыв к действию» (Call To Action), есть такие финансовые гиганты, как Microsoft, Mastercard, Chobani, Duolingo, Nespresso, Bancolombia и Davivienda.

ИА REGNUM напоминает, многие осуждают Харрис за то, что она ни разу не выступила на пресс-конференции с тех пор, как возглавила урегулирование миграционного кризиса на южной границе. Она также до сих пор не посетила американо-мексиканскую границу, где губернаторы Техаса и Аризоны объявили чрезвычайное положение по причине ошеломляющего роста нелегальной иммиграции. Губернаторы призвали федеральное правительство прийти на помощь, но никакого ответа не получили.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.