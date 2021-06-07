Токио, , 23:59 — REGNUM В сеть выложили японскую версию трейлера будущего анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness. Ролик был опубликован 7 июня на YouTube-канале Netflix Japan.

Сюжет шоу расскажет о том, как персонаж видеоигр франшизы Resident Evil Леон Скотт Кеннеди будет расследовать инцидент со взломом в Белом Доме. В какой-то момент он встретится с Клэр Редфилд, которая обеспокоена странным рисунком ребёнка.

Напомним, Resident Evil: Infinite Darkness будет состоять из четырёх эпизодов. Netflix выложит сериал на своём сайте 8 июля 2021 года.

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