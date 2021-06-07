Скопье, , 23:59 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 7 июня заявил, что его страна благодарна Сербии за помощь в борьбе с коронавирусом и особенно — за поставку вакцин.

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В интервью для сербского издания «Политика» он заявил, что «Сербия сделала все, что в ее силах, чтобы помочь нам, и мы ценим этот дружеский жест и не забудем его».

На вопрос сербского журналиста о том, имеет ли Северная Македония право лоббировать независимость Косово, Пендаровски заявил, что Северная Македония привержена поддержанию хороших отношений с Приштиной. Поводом для вопроса журналиста стало заявление заместителя премьер-министра Северной Македонии, этнического албанца Артана Груби, который сообщил журналистам, что приоритетной главы МИД Северной Македонии станет признание Косово.

По словам Пендаровски, Северная Македония реализует свои национальные интересы и способствует региональному сотрудничеству, что также является приоритетом внешней политики Сербии, а лоббирование интересов Косово назвал «внутренним делом» Приштины.

Политик подчеркнул, что у Сербии и Северной Македонии нет нерешенных проблем в двусторонних отношениях.

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