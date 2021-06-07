Оттава, , 23:57 — REGNUM В канадской провинции Онтарио водитель автомашины протаранил семью из пяти человек, сообщают 7 июня местные СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Лондон. Полицейские считают, что это преднамеренное нападение на основе религиозной ненависти, так как все жертвы — члены одной мусульманской семьи.

Один из них погиб на месте, еще трое скончались позже в больнице. Выжил девятилетний ребенок, получивший серьезные травмы.

«Мы считаем, что это была преднамеренная акция, жертв атаковали из-за того, что они мусульмане», — заявил глава полиции Лондона.

Полиция задержала 20-летнего подозреваемого. Он остаётся под стражей.

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