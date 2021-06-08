8 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Забытую советскую систему приема стеклянных бутылок и банок у населения за деньги сегодня внедряют в ЕС в рамках Европейского зеленого курса. При этом некоторые страны серьёзно задумываются о последствиях. Оно и понятно — такая схема больно ударит по рынку стеклянной тары для напитков. Во Франции лоббисты производителей стеклотары уже высказали свое недовольство новой инициативой ЕС

Владимир Киберов, , 01:16 — REGNUM Десять стран-членов ЕС планируют перейти на депозитные схемы для переработки тары для напитков, чтобы соответствовать новым требованиям Европейского зелёного курса. Германия уже имеет 20-летний опыт работы с такой схемой. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 7 июня 2021 года.

Приемщики стеклотары. Новокузнецк, 1982 МАММ / МДФ

В 2002 году Германия стала первой крупной европейской страной, внедрившей систему депонирования бутылок. Система одноразового залога (Einwegpfand), повторяющего схемы, уже существовавшие на тот момент в Скандинавских странах, предполагает, что люди приносят свои пластиковые и стеклянные бутылки в магазины сами, чтобы получить обратно внесенный за эту тару депозит. Другие европейские страны пока обдумывают эту схему: наблюдают положительные и проблемные стороны этой инициативы.

Все магазины в Германии, которые продают напитки, обязаны взять залог за тару и вернуть его покупателю в момент возврата тары в магазин, независимо от того, куплен ли напиток именно в этом магазине или нет. Залог за пластиковые бутылки довольно высок — €0,25 — ввиду более высокого воздействия на окружающую среду. Залог за стеклянные бутылки намного ниже — €0,08−0,15, потому что их можно использовать повторно. Идея состоит в том, чтобы сильнее вознаградить покупателей за возврат пластика и побудить их покупать продукты в стеклянных бутылках.

Молочные продукты в стеклянных бутылках

Процесс утилизации тары для напитков отличается в разных странах ЕС. В Бельгии пластиковую тару для напитков собирают из домов вместе с другими пластиковыми отходами, а стеклянные бутылки нужно кидать в баки для бутылок. Так как за это не предусмотрено вознаграждение, у людей нет стимула приносить свои стеклянные бутылки в надлежащие пункты сбора стеклянных отходов. Несмотря на это, в Бельгии по-прежнему наблюдается довольно высокий уровень переработки стекла.

« В Германии самая успешная и крупнейшая программа возврата депозитов за тару в мире , — заявила Кларисса Моравски, генеральный директор некоммерческой платформы Reloop по переработке отходов. — Таким образом, вы получаете выгоду от масштаба, хотя это также одна из самых сложных технологий. Это абсолютно уникально, поэтому Германия является образцом для всего остального мира. Политики и системные разработчики должны приехать в Германию, чтобы посмотреть, как это делается ».

Уроки, которые следует извлечь из двадцатилетней немецкой системы депозитов за тару, особенно важны сегодня, поскольку, по словам Моравски, в ближайшие несколько десять лет все страны-члены ЕС планируют перейти полностью на депозитную систему. Это связано с новыми обязательствами, которые появились в рамках Европейского зеленого курса.

Пункт приема стеклотары в СССР

Немецкий депутат Европарламента от партии «Зеленых» Ютта Паулюс, также выступая на мероприятии, заявила, что другие страны ЕС должны следовать немецкой модели.

« Мы можем передать другим странам-членам опыт работы депозитных схем , — сказала она. — Если у вас есть депозитная система, ваша квота на переработку вырастет естественным образом, потому что люди не хотят тратить деньги зря. Кроме того, многие люди, которым нужны деньги, ищут в мусорных ведрах бутылки, которые они собирают и возвращают в магазины за вознаграждение ».

Но для того чтобы эти системы работали, нужна поддержка производителей. В самой Германии это в определенной степени зависит от продукта.

Доктор Карл Так, президент Немецкой ассоциации минеральной воды, утверждает, что система замкнутого цикла и заправки старой тары новым продуктом в отрасли минеральной воды достигает почти 100%.

« Высокий уровень сбора тары показывает, что потребители подходят ответственно к этому вопросу. Системы упаковки немецких производителей минеральной воды не загрязняют океаны или окружающую среду », — сообщил он.

Карл Так также заявил, что отрасль природной минеральной воды имеет самый низкий уровень выбросов CO 2 в пищевой и питьевой промышленности. Вместе с кооперативом немецких компаний по производству минеральной воды его ассоциация поставила перед собой цель к 2030 году сделать всю технологическую цепочку климатически нейтральной.

Прием стеклотары. Новокузнецк, 1987 МАММ / МДФ

Многие производители хотели бы заявить аналогичные цели, но в их странах вряд ли существуют системы сбора тары. Из примера Германии становится ясно, что такие схемы не могут быть просто навязаны правительством — это должно предполагать сотрудничество между правительствами, производителями, розничными торговцами и, что особенно важно, потребителями.

« Если мы говорим о системах повторного использования тары, то они встроены в довольно сложную систему, в которой производители, розничная торговля и потребители взаимодействуют невидимым образом, чтобы гарантировать непрерывный поток использования и переработки бутылок , — сказал Тобиас Биленштейн, директор по связям с общественностью, устойчивости и коммуникациям в Кооперативе немецких компаний по производству минеральной воды. — Это очень важно, хотя здесь, в Германии мы уже не обращаем на это внимания, потому в значительной степени привыкли к этому. Но когда я приезжаю в Брюссель, я понимаю, что там нужно объяснять преимущества таких систем ».

» Многоразовую систему бутылок, конечно, было бы легче реализовать, если бы не одно «но»: у каждой компании собственная форма бутылок , — пожаловалась Ютта Паулюс. — Когда я был ребенком, мы покупали минеральную воду в стеклянных бутылках, в которые можно использовать в быту гораздо чаще, чем в пластиковые бутылки. У тех бутылок был классический дизайн, то есть все виды минеральной воды имели одинаковую форму бутылки, поэтому было очень легко использовать бутылку для повторного наполнения, просто сняв этикетку и наклеив новую ».

» Стандартные бутылки — это то, что нужно — объяснила Кларисса Моравски. — В Канаде у нас есть стандартная пивная бутылка, которая используется уже 70 лет. Это чрезвычайно эффективно с точки зрения логистики, потому что любой из брендов может использовать такие бутылки повторно ».

Схема возврата депозита, ещё не запущенная во Франции, уже подвергается резкой критике со стороны местных властей и переработчиков, которые считают ее неэффективной и сожалеют, что с ними предварительно не проконсультировались.

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