Лос-Анджелес, США, , 23:46 — REGNUM Изображение, на котором показан элемент костюма Бэтмена из будущего фильма «Флэш», намекает на возможную связь кинокомикса с франшизой «Хранители» (Watchmen). Об этом 7 июня сообщает портал Screen Rant.

Ранее режиссёр картины Андрес Мускетти выложил в сеть чёрно-жёлтую эмблему с костюма версии Бэтмена, которого, как предполагается, сыграет Майкл Китон. Автор статьи обратил внимание, что на логотипе присутствуют капли крови, что, по его мнению, может являться отсылкой к значку со смайликом из «Хранителей».

Он отметил, что в фильм «Флэш» (в котором, как предполагается, будет представлена мультивселенная DC) студия впервые может попытаться ввести персонажей из «Хранителей» или связать сюжет этой картины с сюжетом популярной серии комиксов.

https://twitter.com/thefutureparty/status/1400857371727908864

Напомним, серию комиксов «Хранители» в 1986 и 1987 годах выпустили писатель Алан Мур, художник Дэйв Гиббонс и колорист Джон Хиггинс. В них был показан мрачный мир супергероев в альтернативной версии США. В 2009 году режиссёр Зак Снайдер снял фильм на основе этой франшизы, а в 2019-м канал HBO выпустил одноимённый сериал.

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