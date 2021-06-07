Скопье, , 23:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 1375 образцов в стране выявили лишь одного носителя коронавируса. Таких результатов в стране не регистрировали с начала пандемии. Еще 204 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 418 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли трое человек. Общее число жертв достигло 5458.149 496 пациентов в Северной Македонии выздоровели. Лечение проходят 464 человека.

Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. Смертность от COVID-19 в стране в несколько превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

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