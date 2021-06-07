Турин, Италия, , 23:37 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал ESPN сообщил, что представители нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обсуждают вероятность продолжения карьеры игрока в другом европейском клубе.

По данным источника, сторона португальского футболиста контактировала с представителями «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен».

При этом сообщается, что Роналду не станет принимать окончательного решения о своем будущее до окончания чемпионата Европы.