Вашингтон, , 23:35 — REGNUM США смогли изъять у хакеров большую часть из $4,4 млн, которые компания Colonial Pipeline выплатила в качестве выкупа после кибератаки, сообщает 7 июня USA Today со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Отмечается, что в ФБР сумели «повернуть ситуацию в свою сторону» в деле с хакерами из преступной группировки DarkSide, которая якобы базируется в России.

Отмечается, что специалисты ФБР сумели отследить след к кошельку с виртуальной валютой хакеров и изъять из него более $2 млн в криптовалюте.

И хотя крайне маловероятно, что хакерам когда-либо будут предъявлены обвинения на территории США, в министерстве заявили, что лишив хакеров денег, Штаты нанесли им значительный удар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.