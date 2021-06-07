Тирана, , 23:35 — REGNUM В Албании 7 июня в результате обследования 2103 человек выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Еще 38 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 384 случая заражения коронавирусом. 129 702 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2452 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки умер один пациент с COVID-19.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 230, из них 60 в Тиране. На стационарном лечении находятся всего 24 пациента — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в стране смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.

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