Эдмонтон, Канада, , 23:27 — REGNUM BioWare опубликовала примечания к очередному обновлению игры Mass Effect Legendary Edition. Статья была выложена 7 июня на странице проекта.

Патч решает ряд проблем, с которыми сталкивались некоторые геймеры. Например, разработчики исправили ошибку, которая не позволяла получить некоторые трофеи. Они также поправили освещение в ряде кат-сцен (внутриигровые видео), повысили производительность игры в случае использования различных конфигураций ПК, а также устранили причину конфликта беспроводных гарнитур и устройств с приложением Xbox.

Стоит особенно отметить то, что BioWare добавила в Mass Effect Legendary Edition возможность использовать англоязычную озвучку с субтитрами на любом языке. С полным описанием обновления желающие могут ознакомиться на сайте игры.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая 2021 года. Продукт представляет собой набор ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной трилогии Mass Effect.

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