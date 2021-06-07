Тегеран, , 23:27 — REGNUM Ясности в отношении планов американского руководства относительно Ирана так и нет, написал 7 июня иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Иранский дипломат отметил, что Тегеран не уверен в готовности президента США Джо Байдена и госсекретаря этой страны Энтони Блинкена отказаться от неэффективной политики жёсткого давления на Иран, проводимой 45-м президентом Штатов Дональдом Трампом.

Заявив, что Тегеран выполняет условия ядерной сделки, Зариф добавил:

«Пришло время поменять [американцам] свой курс».

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