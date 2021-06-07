Берлин, , 23:26 — REGNUM Сегодня, 7 июня, сборная Германии по футболу встречается с командой Латвии в рамках международной товарищеской встречи. Матч проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. К 83-й минуте матча счет на табло — 7:1 в пользу хозяев.

Защитник «Атланты» Робин Госенс в этом матче отличился дебютным голом за национальную команду, отличившись на 19-й минуте встречи.

26-летний игрок проводит свой седьмой матч за сборную Германии. В августе прошлого года он был впервые внесен в заявку «бундестим».