Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Президент США Джо Байден заявит союзникам по НАТО о важности справедливого распределения обязательств и расходов, сообщил 7 июня на брифинге советник американского президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

«Не только обязательство о 2%, которое союзники по НАТО взяли на себя в 2014 году на саммите в Уэльсе, но и необходимость для всех союзников вносить не только деньги, но и свой вклад в учения и операции, проводящиеся НАТО», — сообщил журналистам Салливан, отмечая важность вопроса распределения расходов между членами НАТО.

Напомним, ранее о необходимости переложить часть военных расходов на страны-члены НАТО регулярно заявлял предыдущий президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года США вышли на первое место в мире по затратам на ядерное оружие. Второе место по этому показателю занял Китай, третье — Россия.

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