Турин, Италия, , 23:22 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал Corriere dello Sport привел высказывание бывшего защитника мадридского «Реала» Роберто Карлоса о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду многое сделал для «Реала», но я знаю, что ему нравится в «Ювентусе». Он великий, номер один в мире — вместе с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Давайте посомтрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше», — рассказал бразилец.

В минувшем сезоне Роналду провел 33 матча в чемпионате Италии и набрал 32 (29+3) очка по системе «гол+пас».