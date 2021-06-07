Приштина, , 23:28 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 7 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 2277 образцов в республике выявили 10 носителей коронавируса. Ещё 134 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По официальным данным, всего в Косово выявили 107 507 случаев заражения коронавирусом. 104 188 пациентов уже здоровы. 2245 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19.

Уже неделю за сутки в Косово выявляют менее 25 новых носителей инфекции. Активных случаев заражения насчитывается 1074.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации. За последние сутки в Косово было введено 667 доз вакцины от COVID-19. Всего произведено 80 803 инъекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 11 новых носителей коронавируса