7 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:45 — REGNUM Утёкшие в интернет личные данные российских оппозиционеров Ильи Яшина, Леонида Волкова и Любви Соболь, которые открыли свету неприглядную картину личной жизни «борцов» против отечественного режима, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов выразили своё мнение 7 июня в Telegram.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1550

Известный общественник и юрист Илья Ремесло в своём Telegram-канале уличил российских оппозиционеров в том, что они утаивают от своих сторонников ссоры и дрязги между своими коллегами.

«Выяснилось, что люди с хорошими лицами в частной жизни (а у либерального политика она неотделима от публичной) — представляют собой довольно жалкое зрелище. На публике у Соболь — показная религиозность, походы в церковь, отмечание религиозных праздников. А в реальности — нарушение заповеди «не прелюбодействуй». Переписка Волкова и Яшина также вскрыла секрет Полишинеля — постоянные склоки и дрязги, оскорбления и двуличность по отношению к соратникам. Эти люди с хорошими лицами не могут отвечать даже за себя, как можно им доверять что-то большее?» — задаётся вопросом Ремесло.

Некоторые блогеры убеждены, что подобные переписки, где человек не старается предстать в красивом свете, открывают людям глаза на реальные человеческие характеристики самых ярких представителей отечественной оппозиции.

«Важно понимать, что проблема там далеко не в том, что он где-то ругается, а кого-то выставляет в плохом свете. Важно, что у Яшина целиком переписка состоит из подобного перемывания косточек или агрессивного напирания на женщину. И это синдром. Если бы всплыла также переписка Навального, мы бы увидели там то же самое. Соболь? Аналогично. Проблема оппозиционеров не в том, что их давит проклятый режим — по сравнению со многими странами, он их, считай, по головке гладит и даёт побеситься изредка. Все их проблемы произрастают из того, что они сами представляют из себя людей с крайне низкой моралью, готовых сожрать друг друга при первой же возможности. И да, как было многократно отмечено: с такой оппозицией режиму бояться нечего», — считает автор канала «В мире животных».

Цитата из Брехта — «Сначала — полный желудок. Затем — мораль» Boonekamp

Часть людей пришла к выводу, что подобный диалог двух оппозиционеров говорит лишь о незрелости политических конкурентов нынешней власти в Российской Федерации.

«Яшин и Милов как две бабки на лавке возле подъезда за спиной посмеялись над Соболь и Собчак, отметив их печальные дебаты, и что они «обе не в теме», — отметил автор канала «Бросок Проскуркина».

Более того, вскрылись неприглядные факты интимной жизни известной сторонницы блогера-уголовника Алексея Навального Любви Соболь, которые идут вразрез с её образом безгрешной православной верующей.

«Заявленные Любкой «семейные ценности» для неё, очевидно, фикция, как и её лозунги про «борьбу с коррупцией». Собирая с наивных сограждан донаты под свою избирательную кампанию, объявленную аж в ноябре 2020 года, она обеспечила себе стабильный и высокий доход. То, что это называется мошенничеством, юрист ФБК Люба Феденева-Соболь не догадывается, но это совсем другая история», — говорится в сообщении Telegram-канала «Постовой».

Жан Гранвиль. Пословицы. Безумна овца, которая волку доверится. 1845

Нашлись и те блогеры, которые убеждены, что с такими оппозиционерами кашу в России не сваришь. Более того, подобные личности не смогут научить российскую молодёжь ничему хорошему.

«ФБК и подобные им борцы за продажную справедливость всегда отличались «высокими моральными ценностями». Страшно осознавать, что такие люди рвутся к власти, чтобы не только удовлетворить свои амбиции, но решать, чем будут жить будущие поколения», — написал автор канала «Вуменсплейнинг».

Напомним, 7 июня в интернет утекли личные данные российских оппозиционеров Ильи Яшина, Леонида Волкова и Любви Соболь, которые открыли свету неприглядную картину личной жизни «борцов» против отечественного режима.