Джозеф Тёрнер, , 23:45 — REGNUM Верховный суд США в понедельник, 7 июня, отказался рассматривать коллективную просьбу о включении женщин в лотерейную систему военного призыва. В суде заявили, что Конгресс все еще обсуждает данную возможность, сообщает Fox News.

Давид Альфаро Сикейрос. Борьба за равенство. 1961

Суд отклонил петицию Национальной коалиции мужчин, которая требует поменять систему, в настоящее время требующую, чтобы все мужчины от 18 до 25 лет регистрировались для потенциальной военной службы в условиях национальной опасности.

В коалиции считают, что установленный в 1981 году запрет на участие женщин в боевых действиях должен быть устранен в свете продолжающейся интеграции женщин в вооруженные силы страны.

На данный момент женщин в США не призывают согласно закону о регистрации по половому признаку и коалиция хочет изменить это.

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Равноправие женщин»

«Роль женщин в армии кардинально изменилась. Начиная с 1991 года, тысячи женщин с отличием служили на самых разных боевых должностях — от управления военными самолетами и морскими судами до участия в пехотных операциях. Женщины прошли сложные военные испытания, чтобы стать морскими котиками и «зелеными беретами»… По состоянию на 2015 год в вооруженных силах США больше нет ни одной должности, закрытой для женщин», — отметила Соня Сотомайор, член Верховного суда США, которая также поддерживает участие женщин в призыве.

Сотомайор добавила, что пока не понятно, будут ли реальные изменения внесены в закон, но «Конгресс внимательно рассматривает такую возможность».

Пользователи интернета бурно обсудили данную ситуацию, высказав свое мнение по поводу равноправия полов.

«А Конгресс перекинет решение на плечи президента. В этом и заключается главная проблема нашей страны. Наши «лидеры» боятся принимать сложные решения!» — считает ReaganRepublicanNowIndependent.

«Если дело идет о законе, то только Конгресс имеет право вносить изменения. Президент тут не имеет власти», — отвечает NormalEverydayPerson.

Конгресс США (сс) Dan Scavino

«Подождите, подождите…, что случилось с равенством??? Ах да, я вижу, что мы равны, только когда нам выгодно. Но мы разные, когда вам не выгодно. Да здравствует последовательность», — пишет ralph46 и получает ответ от fyrechylde: «Женщины хотят равные права, но не равные обязанности».

«В этом решении нет ничего сложного. Оно сделает женщин равными мужчинам — мы боролись за это все эти годы. Они могут подписать этот закон за завтраком», — считает Eight, однако пользователь Ttbug с ним не согласен: «Если вы спросите всех женщин, я гарантирую вам, что 99 процентов из них не хотят быть равными, когда дело доходит до армии. Только левые продвигают эту идею. Точно так же, как белые левые продвигают все черные вещи, а не сами черные…»

«Равенство — это нечто общее и вы не можете выбирать, к каким темам она должна относиться. Женщины боролись за равноправие в армии и прекрасно справляются со своими обязанностями. Нет причин требовать что-то только от одной группы людей, а от другой — нет», — указывает 1justjoe1.

Энн Данвуди во время войны в Персидском заливе United States Army

«Я не могу понять это на протяжении долгого времени. Всю жизнь я наблюдаю за стремлением к равенству между мужчинами и женщинами. И вдруг в этом вопросе считается несправедливым заставлять женщин регистрироваться. Лицемеры!» — отмечает VikingFan.

«ВСЕ РАВНЫ. РАВНЫЕ ПРАВА. ОТНОСИТЕСЬ К НАМ ОДИНАКОВО. ох… закон? ЗАБЕЙТЕ», — пишет usarmy79romeo.

«Женщины прошли сложные военные испытания, чтобы стать морскими котиками и зелеными беретами? Они прошли модифицированный тест… он не такой же, как у мужчин… но хорошая попытка», — указывает wchal.

«Это еще раз доказывает, что равенство в этой стране — миф. Женщинам хорошо и приятно стонать о равной оплате труда, но когда доходит до дела, они замолкают и уходят. И прежде чем вы, тролли, назовете меня сексисткой — с 18 лет я пыталась зарегистрироваться по лотерейной системе, и мне постоянно отказывали, потому что я женщина», — рассказывает bidensupporter=moron.

Генерал армии США Энн Данвуди U.S. Army photo

«Как и все в США, то, во что либералы предпочитают верить, является «избирательным». У нас есть избирательная наука, избирательный расизм, а теперь у нас есть избирательное равенство», — выражает свое мнение libgarbage.

Напомним, недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества. Об этом свидетельствует доклад Совета по международным отношениям «Демография вооруженных сил США» (Demographics of the U.S. Military), опубликованном в 2020 году на сайте Совета.

«Женщины, расовые и этнические меньшинства по-прежнему представлены в недостаточной степени в рядах военных, особенно на высших руководящих должностях», — отмечается в докладе.

В рядах вооруженных сил США женщины составляют одну пятую всего контингента в каждом роде войск. Исключение составляет морская пехота, где на долю женщин приходится всего 8% от общего числа. Лучше всего ситуация в береговой охране США.