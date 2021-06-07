Москва, , 23:10 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал «Спорт-Экспресс» привел высказывание директора «Спартака» по развитию Антона Фетисов касательно дальнейших планов клуба в межсезонье.

«Спартак намерен сохранить своих лидеров. Устранить распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», — рассказал Фетисов.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах. Таким образом, московский клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.