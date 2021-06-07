Дно, Псковская область, , 23:45 — REGNUM Влог «Блогеры и дороги» российского блогера Насти Ивлеевой выйдет в кино. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 7 июня.

https://www.instagram.com/p/CPz4iwpA9nN/

Ивлеева опубликовала видеофрагменты проекта, в котором мелькают другие популярные блогеры — Эльдар Джарахов и Даня Милохин. «24 июня выйдет мой тур-влог «БЛОГЕРЫ и ДОРОГИ» в КИНО! Удивительный скачок происходит прямо сейчас… Для меня это огромный шаг вперёд и мощный прорыв! Здорово, что когда-то быстро рождённая идея приобрела такой формат!», — написала она.

ИА REGNUM напоминает, что для проекта «Блогеры и дороги» Ивлеева вместе с коллегами посетила город Дно Псковской области. Именно там и снимали влог.

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