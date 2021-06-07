Купертино, США, , 23:09 — REGNUM Apple объявила, что владельцы некоторых сторонних устройств смогут использовать голосовой помощник Siri. Об этом 7 июня сообщает портал Engadget.

Во время презентации на Всемирной конференции для разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) Apple показала, как к Siri обращается пользователь термостата компании Ecobee. Издание отметило, что речь всё же идёт не о полноценной работе Siri на устройствах сторонних производителей, а о том, что они будут передавать команды «умной» колонке HomePod mini, которая уже в свою очередь будет обрабатывать запрос.

Пока нет информации о том, смогут ли другие устройства Apple выступать в качестве передатчиков команд для Siri (например, телеприставка Apple TV).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple представила на WWDC 2021 операционную систему iPadOS 15. Компания рассказала о функциях, которые получит новая ОС.

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