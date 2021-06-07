Симферополь, , 23:08 — REGNUM Участок трассы «Таврида» в районе Керчи оказался подтоплен из-за сильного ливня, обрушившегося на Крым во второй половине дня 7 июня.

О подтоплении трассы и как следствие затрудненном движении сообщили в социальных сетях очевидцы. В Упрдор «Тамань» подтвердили, что на участке трассы движение затруднено из-за обильных осадков.

«На автомобильной дороге из-за подтопления, вызванного сильным дождем затруднено движение на 500-ти метровом участке. Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части», — цитирует «Крым24» заместителя директора филиала Упрдор «Тамань» Егора Ксендзука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и порывистым ветром на территории Крыма.