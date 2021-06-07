Нальчик, , 23:07 — REGNUM Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус альпиниста, ранее провалившегося в ледовую трещину, сообщает 7 июня пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пострадавший альпинист эвакуирован с горного склона и передан медикам.

«Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — указано в сообщении МЧС.

Спортсмен, приехавший из Липецка, получил ушибы, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 7 июня на Эльбрусе на высоте 4,9 тыс. метров один из альпинистов сорвался в ледяную расщелину.

Группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России нашла пострадавшего спортсмена, оказала помощь и спустила с горы для передачи медикам.

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