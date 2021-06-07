Санкт-Петербург, , 23:06 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал Sport24 привел высказывание Фернандо Феличевича, агента полузащитника «Интера» Артуро Видаля, касательно информации об интересе петербургского «Зенита» к его клиенту.

«Эта информация — неправда. Никаких контактов с «Зенитом» у меня не было», — рассказал Феличевич.

Ранее в СМИ сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в услугах чилийского хавбека. «Зенит» был готов предложить 34-летнему игроку зарплату 4 миллиона евро в год.

Артуро Видаль может покинуть миланский клуб летом из-за неудовлетворительных, по мнению руководства команды, результатов и своего многомиллионного контракта.