Бишкек, , 23:05 — REGNUM Европейский союз выделил €170 тысяч (15 млн рублей) в качестве гуманитарной помощи жителям Баткенской области Киргизии, пострадавшим во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили 7 июня, в представительстве ЕС в республике.

Эти деньги обещают распределить между 6 тысячами баткенцев, проживающих в наиболее пострадавших районах. Распределением средств займется Общество Красного полумесяца Киргизии.

Кроме того, Евросоюз обещает предоставить им материалы для восстановления аварийного жилья, комплекты первой помощи, средства гигиены и вещи для домашнего обихода, а также помощь психологов.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.