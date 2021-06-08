8 июня 2021 | Время чтения 8 мин

Правительство Белоруссии отчитывается о росте сельхозпроизводства и экспорта продовольствия. При этом повышает цены на продукты питания и ограничивает импорт, стремясь максимизировать прибыль.

Сергей Артёменко, , 00:07 — REGNUM В связи с ростом цен на продовольствие в мире «наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Республике Беларусь», поэтому министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло 1 июня постановление №40 «О регулировании цен на социально значимые товары». Об этом 7 июня сообщила пресс-служба белорусского министерства.

Пельмени © ИА REGNUM

«По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 г. в годовом выражении ускорился до 37,5 процента (28,7 процента в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3 процента, молоко — 25,9 процента, зерновые культуры — 34,5 процента, масло растительное — 120,9 процента, — сказано в официальном сообщении. — По данным Всемирного банка, в мае 2021 г. цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4 процента, чай — до 75,5 процента, пальмовое масло — в 2 раза».

Согласно публикации на министерском сайте, «в этой связи» МАРТ принято постановление № 40, которым изменены подходы к регулированию цен на детское питание. Также вводится регулирование цен на мясо и мясную продукцию, мясные субпродукты, рыбу и рыбную продукцию, крупу перловую, маргарин, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, чеснок и соль поваренную пищевую.

Госрегулятором установлен максимальный размер надбавки импортёра, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) — не выше 25%. Это предписание распространяется на сыр, рыбные консервы, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу пшенную, рис, крупу манную, хлопья овсяные, свежие овощи (свёклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), а также яблоки и, конечно же, картофель.

Ранее в аналитике: Белоруссия: ценам стоять, потребителю бояться

ОАО «Мозырьсоль» Mozyrsalt.by

В Белоруссии производится значительная часть указанной продукции. Госпредприятие «Мозырьсоль» (госконцерн «Белгоспищепром») производит поваренную соль с крайне низкой себестоимостью в огромных объёмах, которые не в состоянии экспортировать. Мозырь располагает запасами сырья для производства соли на пару веков вперёд только на освоенном месторождении (есть ещё и разведанные), под что ещё при СССР был построен мощный комбинат.

Белоруссия также выращивает речную рыбу и пользуется квотой на вылов морской рыбы в России. Причём квота эта ориентирована не на стол белорусского потребителя, а на экспорт.

Ранее в новостях: Россия выделила Белоруссии квоты на вылов своей рыбы

Из упомянутого в перечне госрегулирования, пожалуй, только чай и кофе относятся к критическому импорту. При этом около десятка белорусских предприятий и чай фасуют, и кофе обжаривают, производя сублимированный кофе и продукцию на основе чая и кофе.

Картофель прошлогоднего урожая в белорусских магазинах продают примерно по $0,5 за кг. Осенью его закупали по цене примерно в 3−5 раз ниже, закладывая в хранилища, а также по старинке закапывали в бурты. Даже с учётом потерь, налогов и расходов, сформированная схемой госкапитализма прибыль должна быть приличной.

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству» регулярно отчитывается о внедрении новых технологий выращивания, выведении новых сотов (Першацвет, Юлия, Палац, Мастак, Карсан, Гарантия, Лель, Нара, Рубин, Крок) и так далее. Белстат ежегодно констатирует производство в кратно больших объёмах, чем потребление на внутреннем рынке. При этом используются белорусские почвы, белорусские семена, белорусская техника и белорусские удобрения — по внутренним, а не мировым ценам. Рабочие руки — тоже белорусские, и их оплата — тоже белорусская.

Читайте на эту тему: Как Лукашенко «поднял» колхозы: зарплата $35 в месяц, как в нищей Африке

То есть нет повода для вмешательства чиновников в эту сферу. Однако чиновники считают иначе, в частности — министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Свиноферма © ИА REGNUM

Выращивание свиней и переработка свинины — тоже традиционная для белорусской экономики сфера. Пресловутая «африканская чума» и прочие напасти оказали влияние на отрасль — за 10 лет поголовье в хозяйствах всех категорий сократилось почти на четверть. Однако за последние пять лет оно почти не изменилось и колебалось на отметке около 3 тыс. Поголовье крупного рогатого скота за последние 10 лет держится на одном уровне — чуть более 4 тыс. (в хозяйствах всех категорий).

Промысловый улов рыбы за десятилетие сокращён почти в два раза и по итогам 2020 года составил почти 9,6 млн т. При этом убыточность таких предприятий является притчей во языцех, зарплаты в отрасли — одни из самых низких. Однако речная рыба — не самая востребованная на прилавках белорусских городов (где проживает более 2/3 населения).

Среднестатистический белорус покупает в магазине хека из США и Канады, реже — российскую горбушу (в два раза дороже). Импортная норвежская аквакультура (сёмга, форель) недоступна подавляющему большинству по цене и предназначена в основном для российского рынка.

На экспорт также ориентирован белорусский экспорт овощей и фруктов. По ряду позиций их импорт из стран, применивших к России санкции после воссоединения с Крымом, вырос кратно и даже на порядки.

Читайте аналитику и новости сюжета: Контрабанда продовольствия из России в Белоруссию

Рыба © ИА REGNUM

С 2014 года — то есть с момента создания «белорусского продовольственного офшора», через Белоруссию в Россию поставляются огромные объемы польских яблок и шампиньонов, бельгийских груш и прочей продукции из Евросоюза. Решение о создании такой серой зоны для контрабандистов было продиктовано не только политическими соображениями в рамках «белорусской многовекторности» с «разворотом на Запад» накануне президентской кампании 2020 года. Александр Лукашенко и аффилированные с ним бизнесмены-«неолигархи» видели вполне конкретные финансовые перспективы. Судя по отчётам Россельхознадзора, они воспользовались схемами и очень хорошо заработали в сотрудничестве с западными и российскими друзьями и партнёрами.

Помимо реэкспорта — фактически контрабанды, направленной на подрыв ответных санкций России, другая часть так называемого Союзного государства наращивала экспорт на российский рынок своей продукции. В значительной степени она представлена продукцией переработки норвежской рыбы и прочей «санкционки», что свидетельствовало о нарушении официальным Минском принципов равенства условий хозяйствования, за который он на словах активно ратовал.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Бывший госсекретарь союзного объединения Григорий Рапота, как и его сменщик Дмитрий Мезенцев, и другие чиновники по обе стороны «прозрачной» союзной границы усиленно не замечали этого феномена. Не возникло у них вопросов и тогда, когда белорусский МАРТ повторно и публично отказался выполнять решение ЕЭК, предписавшее белорусскому совмину отменить дискриминационные меры в отношении импортируемых из России товаров, в частности — продовольствия и медикаментов. Даже когда правительство Белоруссии ввело санкции против российских компаний под предлогом откровенно самодурского решения отомстить за лишение права проведения хоккейного чемпионата, у союзных чиновников не нашлось даже слов для внятных комментариев.

Минская сезонная ярмарка © ИА REGNUM

Нет таковых и теперь, когда МАРТ вводит новые дискриминационные меры в ущерб белорусским потребителям и российским субъектам хозяйствования. Такая коленопреклонённая позиция перед номинальным союзником, от которого пользы на копейку, а расходов и головной боли — на рубль, откровенно подрывает авторитет Союзного государства и саму идею объединения России с Белоруссией.

Читайте экспертные комментарии сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Однако не совсем понятно, как правительство Белоруссии намерено ограничить рост торговых надбавок 25% при том, что в этот процент должен поместить и НДС (обычная ставка — 20%), и подорожавшая закупка, и подорожавшие услуги. Совмин приложил немало усилий для очередной раскрутки инфляционно-девальвационной спирали. Теперь за созданные им проблемы должен расплатиться предприниматель, который переложит подорожание на потребителя — как обычно.

Возникает обоснованное подозрение в искусственном стимулировании неравенства условий хозяйствования на белорусском внутреннем рынке. К примеру, во время «коронапсихоза» 2020 года приближённым к президентской администрации бизнесменам было позволено кратно повышать цены на лимоны, чеснок (который вдруг и везде оказался импортным), имбирь (тоже китайский) и другие товары. Для всех остальных были предусмотрены проверки, «мониторинги» и различные наказания.

МАРТ Белоруссии принимает самое активное участие не только в монополизации внутреннего рынка, но и в настолько агрессивном протекционизме, что впору обсуждать создание условий для новых торговых войн. Естественно, такое положение дел нервирует не только белорусские субъекты хозяйствования, но и их партнёров из ЕАЭС, почти почившего СНГ и других объединений.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Белорусский картофель © ИА REGNUM

Александр Лукашенко остаётся приверженцем пресловутого ручного управления и экономикой, и всем остальным. Такая модель имеет некоторое количество сторонников и в Белоруссии, и в России, а также в КНДР и некоторых других странах.

Договор о создании Союзного государства был подписан в 1999 году и до сих пор не выполнен даже на четверть. Фактически даже не под одной крышей, а вывеской выстроены две совершенно разные экономические, политические и во многом другом отличные системы. Сами управленческие технологии в двух частях этого непризнанного и несостоявшегося государства настолько рознятся, что способствовать их унификации может, пожалуй, только очень серьёзный катаклизм.