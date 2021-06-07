Киев, , 23:02 — REGNUM Т.н. «плёнки Бигуса», которые в настоящий момент звучат во всех украинских СМИ, сливают из офиса Зеленского, сообщает 7 июня издание «Народная правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В материале отмечается, что «слив» организовал по команде главы офиса президента Украины Андрея Ермака и его соратников Валерий Кондратюк, глава Службы внешней разведки.

Источник отмечает, что Кондратюк вел записи по собственной инициативе в 2014—2016 гг., когда работал в администрации президента Порошенко. Никаких законных оснований у него для этого не было и записи он вел «на всякий случай».

«Случай подвернулся в 2020 году — он принес Зеленскому эти записи как возможность дискредитировать Порошенко, отомстить ему за критику Зеленского и снять его с будущей избирательной гонки. У Зеленского за Кондратюка ухватились, дали ему хлебную должность главы Службы внешней разведки и ввели в состав Совнацбеза, после чего стали ждать момента, когда нанести удар по пятому президенту», — говорится в материале.

ИА REGNUM напоминает, что «пленки Бигуса» — это расследования украинского журналиста Дениса Бигуса, лидера проекта Bihus.Info, касающиеся событий на Украине в 2014—2016 гг., и основанные на записях переговоров ряда топ-политиков того периода. За последний месяц было обнародовано сразу несколько таких «плёнок», проливающих свет на деятельность на тот момент президента Порошенко и премьера Яценюка.