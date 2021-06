Монтрёй, Франция, , 22:51 — REGNUM Ubisoft не покажет на предстоящей выставке E3 ремейк Prince of Persia: Sands of Time и новые игры по франшизе The Division. Об этом компания сообщила 7 июня на страницах проектов.

Издание Screen Rant отметило, что решение Ubisoft по поводу Prince of Persia: Sands of Time может говорить о том, что игра будет серьёзно переработана. Ожидается, что в рамках онлайн-мероприятия Ubisoft Forward, которое состоится 12 июня 2021 года, компания может представить новую PvP-игру (PvP — игрок против игрока) по серии Tom Clancy, которая включает в себя Splinter Cell, Ghost Recon и The Division.

https://twitter.com/princeofpersia/status/1401924414975905792

https://twitter.com/TheDivisionGame/status/1401932020461228032

Напомним, в мае 2021 года Ubisoft объявила о том, что решила отложить релиз ремейка Prince of Persia: Sands of Time. Разработчики планируют выпустить игру до апреля 2022-го.

