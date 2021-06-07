Гватемала, , 22:45 — REGNUM Борьба с нелегальной миграцией со стороны американских властей — один из принципов политики США. Страна продолжает следить за безопасностью своих границ, сообщила 7 июня журналистам американский вице-президент Камала Харрис.

Это заявление Харрис сделала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Харрис «Соединённые Штаты продолжат следить за соблюдением своих законов и обеспечивать безопасность своих границ».

Она добавила, что в США следует ехать легально, а тот, кто пытается обойти закон, наткнётся на противодействие. Она отметила, что для жителей Гватемалы должны быть созданы хорошие условия жизни, чтобы они не пополняли ряда нелегальных мигрантов.

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