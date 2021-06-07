Москва, , 22:42 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал «Матч ТВ» привел высказывание председателя совета директоров омского «Авангарда» Александра Крылова касательно решения нападающего Егора Чинахова подписать контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

«Для нас это стало неожиданным. Егор — молодой парень, который еще не состоялся как человек, способный принимать серьезные решения. Здесь надо говорить про его агента.

Вн начале сезона они были у меня. Мы долго разговаривали, был очень конструктивный разговор. У агента было справедливое мнение, что парень молодой и талантливый, ему надо играть, вы его либо отпустите, либо дайте проявить себя.

Я уговорил их остаться. Пообещал практически применить административный ресурс, чтобы Чинахов заиграл в «Авангарде», — приводит слова Крылов портал «Матч ТВ».

Агентом Чинахова является Шуми Бабаев. В начале мая омский клуб предлагал 20-летнему форварду двухлетний контракт с зарплатой 12,5 миллиона рублей в год, но Чинахов решил продолжить карьеру в НХЛ, заключив контракт новичка с «Коламбусом».

В минувшем сезоне он набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. в плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в 21 матче.