Москва, , 23:44 — REGNUM Российская исполнительница и автор песен Гречка (настоящее имя — Анастасия Иванова) призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 7 июня пишет Лента.ру.

По данным издания, певица записала альбом «Не за что» после расставания с девушкой. «Но так получилось, что его выход (альбома — ИА REGNUM) совпал с моим расставанием с девушкой… Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки. Впрочем, альбом все-таки поддержал меня, видимо, где-то на подсознательном уровне я написала его для себя», — признаётся Гречка.

ИА REGNUM напоминает, что Гречка стала популярна в 2018 году благодаря песне «Люби меня, люби». Припев сингла принадлежит группе Отпетые мошенники.

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