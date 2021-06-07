Купертино, США, , 22:36 — REGNUM Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) операционную систему iPadOS 15. Об этом 7 июня сообщает портал Mashable.

Отмечается, что ОС iPad получит новые функции, в том числе те, с которыми уже знакомы пользователи iOS 14. В частности, iPadOS 15 получит новый экран «Домой» с более крупными виджетами и библиотеку приложений из iOS 14.

В верхней части экрана появится небольшое меню, а функция Split View позволит работать с двумя приложениями одновременно. Владельцы iPad также смогут видеть элементы некоторых программ (например, конкретные электронные письма) поверх интерфейса.

Напомним, Apple ежегодно проводит конференцию WWDC для разработчиков, которые создают ПО для платформ компании. В 2021 году она проходит в онлайн-формате, мероприятия начались сегодня, 7 июня 2021 года, последний день WWDC 2021 — 11 июня 2021-го.

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