Нижний Новгород, , 22:36 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода не может найти подрядчика для благоустройства парка «Кулибина». На аукцион снова не подано ни одной заявки. Об этом пишут нижегородские СМИ 7 июня.

В мэрии Нижнего Новгорода рассказали, что «в ближайшее время городские власти объявят новый конкурс, а сроки [завершения проекта] будут сдвинуты на две недели».

»Стоимость контракта останется прежней — 43,58 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик заменит брусчатку, асфальтобетонное покрытие и бордюрные камни, высадит газон, цветники, 8 яблонь и 47 кустов спиреи. Он установит новые урны и навигацию, а также отремонтирует ограждение», — пишет ИА «В городе N».

Первый конкурс, на который также не было подано ни одной заявки был объявлен в середине мая. В конце месяца администрация города объявила повторные торги, однако желающих участвовать в проекте благоустройства парка снова не нашлось.