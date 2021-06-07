Нижний Новгород, , 22:35 — REGNUM Почти две тысячи нарушений в Нижегородской области с начала года выявили специалисты. Об этом сообщил замруководителя управления Россельхознадзора по региону Владимир Слободянюк 7 июня, передают нижегородские СМИ.

По данным надзорного органа, больше всего нарушений выявлено в молочной — 408, рыбной — 153 и в птицеводческой — 128.

«За первые пять месяцев в Нижегородской области зафиксировано более 1800 нарушений. В результате была приостановлена регистрация около 200 уполномоченных лиц, выдано 1,5 тысячи предупреждений, возбуждено 114 административных дел», — сообщили NewsNN.ru

По словам Слободянюка, чаще всего нарушения «касались несвоевременного гашения продукции, просроченных сертификатов, сертификации подконтрольных товаров, произведенных из продуктов с истекшим сроком годности».

»В конце прошлого года ООО «Объединение молоко» выпустило партию сливочного масла, где использовалось просроченное сырье. Эта продукция попала в социально значимые учреждения. Там у масла взяли пробы, и в результате была выявлена фальсификация», — написали нижегородские СМИ.