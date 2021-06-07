Сан-Ремо, Италия, , 22:17 — REGNUM В понедельник, 7 июня, в день снятия в североитальянском регионе Лигурия большей части антикоронавирусных ограничений, открылось и казино в городке Сан-Ремо.

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Желающих поиграть в азартные игры после полугодового ожидания (казино было закрыто в разгар второй волны эпидемии) было столько, что у входа выстроилась длинная очередь, передают местные СМИ.

По данным на 7 июня, в Италии умерли 126 588 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 65 (днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на 1273 (днем ранее — на 2275). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 233 698 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 188 453 человека — на 3819 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 098 261 человек, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.