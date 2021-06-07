Киев, , 22:15 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским дал Украине максимальные гарантии безопасности, заявил 7 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Байден подчеркнул, что хорошо знает все риски, связанные с Украиной.

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — цитирует слова Подоляка агентство «РБК-Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Белом доме заявили, что поддерживают суверенитет и целостность Украины, а президент США Байден ждёт украинского президента Зеленского в Вашингтоне после своего возвращения из турне по Европе и встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

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