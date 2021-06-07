Рим, , 22:13 — REGNUM Группа депутатов леволиберальных фракций парламента Италии в понедельник, 7 июня, внесла на рассмотрение законопроект о придании песне Bella Ciao «официального статуса».

25 апреля, в День освобождения Италии от фашизма и немецкой оккупации, предлагается в обязательном порядке исполнять эту песню на всех мероприятиях вслед за национальным гимном.

Лидеры итальянских правых партий (Маттео Сальвини и Джорджа Мелони) раскритиковали эту инициативу на своих страницах в социальных сетях. Правые политики полагают, что сейчас у входящих в правящую коалицию фракций должны быть более срочные (экономические) дела, чем вопрос об обязательности того или иного песнопения.

Песня Bella Ciao была неофициальным «гимном» итальянских партизан во время Второй мировой войны.