Москва, , 22:19 — REGNUM В страны, с которыми Россия не возобновила регулярного авиасообщения, летать следует с большой осторожностью — как предпринимателям, так и туристам, сообщили 7 июня в пресс-службе российского Федерального агентства по туризму.

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Об этом говорится в совместном обращении к гражданам РФ Ростуризма и Росавиации. Отметив, что с некоторыми странами регулярного авиасообщения, приостановленного из-за COVID-19, Россия пока не возобновила, в том числе с Тунисом и Кипром, ведомства пояснили, что туда есть только грузопассажирские рейсы, «которые не предусмотрены для перелётов с туристическими целями».

«Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать, — говорится в сообщении. — При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей».

Добавим, что прямое авиасообщение пока не восстановлено с 41-й страной, в том числе с США, Израилем, Испанией, Италией, Китаем, Непалом, Филиппинами, Чехией, Швецией, ЮАР.

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