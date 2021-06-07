Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM В сеть выложили фотографию с Дженсеном Эклсом в образе супергероя с прозвищем Soldier Boy, который появится в третьем сезоне сериала «Пацаны». Изображение было опубликовано 7 июня на twitter-странице проекта.

На снимке актёр запечатлён в костюме, в расцветке которого доминирует зелёный, при этом перчатки и сапоги персонажа выполнены в красном цвете. В руках Soldier Boy держит остроконечный щит, фото которого Эклс опубликовал на своей странице в Instagram.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1401935802309877760

https://www.instagram.com/p/CPyJfr5gFyi/

Ранее авторы шоу сообщили, что в мире «Пацанов» герой Дженсена Эклса прошёл Вторую мировую войну, после чего стал не только первой суперзвездой среди героев, но и символом США на протяжении десятилетий. Многие поклонники сериала отметили, что этот персонаж является явной отсылкой к Капитану Америка из комиксов Marvel.

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