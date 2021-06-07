Москва, , 21:56 — REGNUM Сегодня, 7 июня, портал «Спорт-Экспресс» привел высказывание отца и агента полузащитника «Спортинга Жоау Пальини касательно возможного перехода футболиста в состав московского ЦСКА, об интересе которого сообщалось в СМИ.

«Мы действительно контактировали с российскими клубами. Однако перейти туда будет нелегко, потому что его цена увеличилась вдвое.

Жоау интересуются несколько английских и испанских клубов», — рассказал отец футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» оценивал трансфер Пальини в московский клуб в 30 миллионов евро. Аналогичная стоимость была также названа представителям «Вулверхэмптон», «Эвертона» и «Лестера».