, 21:54 — REGNUM С понедельника, 7 июня, в «белой зоне» Италии, где сняты практически все антикоронавирусные ограничения, находятся семь регионов страны.

Это Венето (Венеция), Абруццо, Лигурия (Генуя), Умбрия, Молизе, Фриули Венеция Джулия (Триест) и Сардиния.

По данным на 7 июня, в Италии умерли 126 588 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 65 (днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на 1273 (днем ранее — на 2275). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 233 698 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 188 453 человека — на 3819 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 098 261 человек, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.